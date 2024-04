L’operatore telefonico Feder Mobile continua sfornare nuove offerte super convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibili due nuove offerte però a tempo limitato. Si tratta delle offerte denominate Feder Mobile Feel 150 e Feder Mobile Feel 150V. Gli utenti avranno pochi giorni per poterle attivare sulla propria scheda sim. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile, arrivano due nuove offerte super a tempo limitato

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Feder Mobile ha aggiornato il suo catalogo con due nuove offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, una delle due offerte mobile è Feder Mobile Feel 150. Quest’ultima include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri.

Si tratta di un’offerta mobile riservata a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese. Tuttavia, questa offerta non sarà attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità dagli operatori telefonici Vodafone e ho Mobile. Per questa tipologia di utenti, l’operatore ha reso disponibile anche l’offerta mobile Feder Mobile Feel 150V.

Quest’offerta è pressoché identica alla precedente, l’unica differenza è che è attivabile da chi proveniente da ho Mobile e Vodafone. Gli utenti avranno infatti sempre a disposizione minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per navigare. Il costo, in questo caso, sarà leggermente più alto rispetto a quello dell’offerta precedente. Gli utenti dovranno sostenere infatti un costo di 9,99 euro al mese.

Come già detto, entrambe le offerte saranno disponibili a tempo limitato. Gli utenti potranno infatti attivare queste offerte soltanto fino al prossimo 15 aprile 2024. Ricordiamo inoltre che con entrambe saranno attivati gratuitamente diversi servizi di reperibilità, come ad esempio la segreteria telefonica.