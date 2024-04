Iliad, SUPER offerte Flash con 200 GB ancora per poco

Sia quando è arrivato che durante i mesi a seguire fino ai giorni attuali, Iliad ha sempre tenuto la stessa linea. Questo gestione non si è mai tirato indietro dall’offrire soluzioni piene di contenuti, uniche nel loro genere. Tutto questo si è rivelato necessario per battere la concorrenza, peraltro senza troppi patemi d’animo.

Secondo quanto riportato, anche durante il 2023 Iliad è stato il miglior gestore in assoluto, sia in merito alle sue offerte che alla qualità. Il 2024 non sembra avere un’inflessione diversa ed infatti le offerte disponibili attualmente sul sito ufficiale sono davvero incredibili. Per avere minuti, messaggi e giga in quantità, non si può fare altro che riferirsi a questo provider.

Iliad, per la prima volta in assoluto include sul suo sito due offerte della gamma Flash insieme. Promozioni mobili di questo genere arrivano una alla volta e al massimo una volta al mese, mentre in questo caso sono state prorogate addirittura al mese successivo. Qualità, quantità e tantissima convenienza sono gli aspetti principali delle due opportunità su cui Iliad si basa per battere la concorrenza.

Iliad, le migliori due offerte del momento hanno tutto al loro interno: ecco le Flash

All’interno dell’offerta migliore c’è davvero tutto, siccome si parte con minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti. Per quanto riguarda Internet, c’è ampia disponibilità grazie alla presenza di 200 giga in 5G. Oltre al grande prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre, c’è da segnalare la presenza del 5G gratis, senza costi aggiuntivi. In più, chi sottoscrive questa offerta, può avere a disposizione uno sconto importante sulla promozione in fibra ottica.

L’altra soluzione, molto ambita da chi vuole risparmiare avendo tanti contenuti ugualmente, si chiama Flash 150. Al suo interno gli utenti che sottoscrivono tale soluzione, trovano minuti e messaggi senza limiti esattamente come la prima proposta. Ci sono 150 giga in 4G per un prezzo di 7,99 € al mese per sempre.