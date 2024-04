L’utilizzo continuo dei nostri smartphone ha reso le batterie di questi dispositivi particolarmente fragili con il passare del tempo. Inoltre, ci sono alcune funzioni che facilitano l’affaticamento della batteria.

Ad esempio, gli schemi di grandi dimensioni consumano più energia. Lo schermo e la sua luminosità richiedono molta energia per funzionare e sono la causa principale del consumo della batteria. Più un dispositivo è luminoso più energia consuma.

Esistono però dei trucchetti utili con i quali proteggere la batteria del proprio cellulare e prolungarne la vita. In particolare, disabilitando alcune funzioni è possibile migliorare il livello delle prestazioni.

Ecco come preservare la batteria del proprio smartphone

Nel caso della luminosità, potrebbe essere utile regolarla in base alle condizioni di luce intorno a noi. Questo è possibile farlo manualmente ad ogni cambio di luce, oppure attivando la modalità automatica che regola la luminosità dello schermo in base alla luce solare.

Un altro aspetto riguarda le applicazioni che restano attivate dopo il loro utilizzo. Questo processo, infatti, rappresenta una delle cause principali del consumo eccessivo della batteria. Per questo è importante chiudere tutte le app che restano in esecuzione in background. Come per le app anche alcune funzioni consumano un quantitativo eccessivo di energia restando in funzione anche quando non vengono usate. Bluetooth e GPS sono due esempi concreti di questa situazione perché presentano una resa energetica elevata.

Oltre a questi due interventi è importante seguire alcuni accorgimenti per preservare la batteria del proprio smartphone. Limitare le notifiche push, ad esempio può aiutare a consumare meno. Questo tipo di notifiche, infatti, mantengono costantemente il telefono attivo.

Un altro aiuto è quello di disattivare la vibrazione perché consuma più energia di quanto non faccia la suoneria. Inoltre, è sempre utile attivare il risparmio energetico che limita alcune funzioni non essenziali per preservare la batteria.

Infine, aggiornare le app e il sistema operativo può aiutare a mantenere il dispositivo sempre all’avanguardia con un sistema operativo ottimizzato anche per l’efficienza energetica. Infatti, spesso intervengono per risolvere bug che portano ad un uso eccessivo di energia.