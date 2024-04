A quanto pare la serie Fan Edition degli smartphone Samsung avrà un seguito, dopo il Galaxy S23 FE che non aveva propriamente conquistato gli animi degli utenti, a causa del SoC del Galaxy S22 che non era ritenuto adatto dalla maggior parte degli utenti, ora Samsung vuole riprovarci con una tecnologia migliorata da inserire nel 24 FE.

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Corea del Sud dove il magazine The Elec è riuscito a sapere in anticipo che Samsung ha avviato i contatti con un fornitore di componenti per display, Anapass.

Non mancano anche i dettagli su quella che sarà la dotazione tecnica del device, si parla infatti di un pannello Oled rigido con tecnologia packaging chip on film, più complesso da realizzare rispetto al packaging chip on glass, tralasciando i tecnicismi, sembra che la casa asiatica abbia lasciato maggiore libertà ai progettisti che si impegneranno a ridurre considerevolmente le cornici attorno al display.

Aspettative più elevate

A questo giro ci si aspetta irrimediabilmente qualcosa in più da Samsung che cn la scorsa generazione ha deluso un po’ tutti, sebbene si tema l’introduzione dell’Exynos presente già su S24, a scanso di chi preferisce gli Snapdragon, quest’ultimo dovrebbe contribuire a rendere S24 FE un prodotto decisamente migliore rispetto al precedente.

Per quanto riguarda le specifiche, il device dovrebbe vantare: 12 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 (configurazione da 128 GB con UFS 3.1), per la batteria invece si parla di un modulo da 4.500 mAh.

Non si sa nulla invece per quanto riguarda il comparto fotografico, probabilmente si avrà un’evoluzione rispetto al precedente Galaxy S23 FE, di conseguenza il punto di partenza da cui migliorare sarà una cam anteriore da 10 MP e tre posteriori da 50 + 12 + 8 MP, non rimane che attendere l’arrivo ufficiale che dovrebbe essere a metà anno mese più mese meno.