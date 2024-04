Oggi la maggior parte delle persone ha come parte integrante della loro vita i dispositivi elettronici e informatici come smartphone, TV, apparecchi domotici, ecc… Questi dispositivi ci aiutano e ci permettono di svagarci, per questo le aziende si stanno sempre più rivoluzionando e stanno aggiornando e progettando nuovi dispositivi. Una di queste aziende è il colosso coreano, Samsung, che si sta letteralmente scatenando tra aggiornamenti, nuovi dispositivi, ecc…

Galaxy Z Fold 6 Ultra, Bixby e One UI 6.1, rilasciate le prime indescrizioni

Nel periodo pasquale sono emerse delle prime indiscrezioni riguardo Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra e Bixby. Nel corso dell’anno Samsung ha lanciato due nuovi dispositivi connessi con la serie Z Fold e Z Flip. Invece, Nel 2024 potrebbe arrivare una nuova versione di Galaxy Z Fold 6, quella Ultra. Tuttavia però qualcuno dice che potrebbe essere un modello più economico, ma recentemente il portale GalaxyClub ha scovato un numero di modello che sembra indicare chiaramente la presenza di un modello Ultra. Un altra grande possibilità scoperta da fonti come PhoneArena e Android Authority riguarda l’integrazione di possibili nuove funzionalità IA per Bixby, l’assistente digitale. Le indiscrezioni non sono chiarissime però si è rilevata la possibilità che Bixby si orienterà verso il modello di assistente digitale come Chat GPT.

Una conferma la abbiamo dal vice president of Samsung mobile business, Won-joon Choi, che afferma che Bixby sarà molto più smart grazie all’AI generativa e agli LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni). Stando alla richiesta mondiale di integrazione dell’AI su i dispositivi, Samsung la sta soddisfacendo lanciando Galaxy AI su vari modelli smartphone. Tutto ciò anche grazie all’integrazione del nuovo software One UI 6.1 che sta anche portando agli utenti qualche dubbio. Infatti su alcuni modelli, come segnalato da il portale Gozchina, questo aggiornamento ha portato con se problemi con l’app Good Look. Si pensa che il problema sia una sovrapposizione tra le impostazioni di Navistar. Samsung comunque sta già lavorando per risolvere questo problema.