Tutti ormai utilizzano una applicazione che permette agli utenti di comunicare con chiunque vogliano. Ad oggi normalmente la tecnologia ha fatto passi avanti sempre andando a migliorare e a ricercare nuove funzionalità da aggiungere a quella suddetta applicazione. Se parliamo di applicazione di messaggistica sicuramente la prima che ci verrà in mente è WhatsApp.

Tutti sapranno utilizzarla ma solo in pochi sanno utilizzare alcuni trucchi nella ricerca della posizione di un contatto magari perso nell’infinita lista di chat.

WhatsApp, cosa cercare?

All’interno dell’applicazione è disponibile una serie di passi che permette di andare a cercare la posizione di un contatto tramite un semplice e banale messaggio. Facendo così si potrà facilmente ritrovare un contatto magari perso nelle vostre chat molto facilmente.

Procedura molto semplice anche per gli utenti meno esperti di WhatsApp che permetterà sicuramente di trovare il contatto senza alcuna difficolta e senza perdere tempo, sempre attraverso un messaggio. Ma quali sono questi passaggi?.

Allora per iniziare il tutto, basta andare e collegarvi sul sito Scannero.Io, al quale dovrete creare un account, in modo da permettervi di accedere al sito con username e password. Dopo aver effettuato la registrazione, dovrete fare l’accesso ritrovandovi così una schermata nella quale si deve premere il pulsante contrale e poi andare a cliccare “Posizione con link”.

Dopo questa bisogna nominarlo con un nome scelto da voi, poi premete il pulsante verde Genera il mio link. Dopo effettuata la sua generazione basta incollarlo su una chat di WhatsApp e inviarlo. Così facendo basterà che la persona cliccherà sul link per restituirvi la posizione esatta del contatto.

Sicuramente come ogni cosa, essa va rispettata come ogni altra procedura e servizio senza avere la voglia di esagerare, rispettando in ogni momento e completamente la privacy di tutti gli altri utenti.

Quindi per eseguire al meglio il tutto e non avere problemi basta chiedere magari prima di inviare il tutto all’utente preso in considerazione.