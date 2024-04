Il Samsung Galaxy Z Fold 6 è sempre più vicino al suo debutto ufficiale e ciò favorisce l’emergere di indiscrezioni sulle sue specifiche tecniche. Di recente si è parlato della possibilità che Samsung riesca a ridurre il peso complessivo del dispositivo rendendolo ancora più sottile, ponendosi così in competizione con aziende come Vivo, che detiene al momento il primato con il suo Vivo X Fold 3, lo smartphone pieghevole più leggero del momento. Oggi riprendiamo quanto affermato dal leaker IceUniverse circa la capacità della batteria del Galaxy Z Fold 6.

Samsung non aggiorna la batteria del suo Galaxy Z Fold 6!

Stando a quanto riferito dalla fonte, Samsung potrebbe non apportare alcuna modifica alla batteria del suo Galaxy Z Fold 6 mantenendone la capacità e la velocità di ricarica invariate rispetto al modello rilasciato lo scorso anno. Dunque, molto probabilmente il nuovo pieghevole, almeno nella sua versione base, continuerà ad avere una batteria da 4400 mAh con velocità di ricarica a 25 W.

Samsung potrebbe aver rinunciato a un aumento della capacità per via delle dimensioni del dispositivo, che quest’anno potrebbe essere più sottile e leggero. Il ricorso a una batteria più grande avrebbe probabilmente impedito il raggiungimento di tale obiettivo e ciò avrebbe indotto l’azienda ad accantonare l’aggiornamento.

Non è da escludere la possibilità che l’azienda decida di non introdurre particolari novità sul suo Galaxy Z Fold 6 per poter riservare aggiornamenti rilevanti al modello Ultra, la cui esistenza non è ancora certa. Si dice, infatti, che Samsung abbia intenzione di introdurre una versione più sofisticata del suo pieghevole, che sarà accompagnata anche da due ulteriori dispositivi economici: il Galaxy Z Fold Fan Edition e il Galaxy Z Flip Fan Edition.

Presto maggiori dettagli potrebbero venir fuori confermando o smentendo quanto fino ad ora emerso e offrendo maggiori informazioni riguardo le novità effettivamente previste sui dispositivi protagonisti del prossimo Galaxy Unpacked.