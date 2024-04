Samsung sta aggiungendo l’Intelligenza Artificiale ai suoi elettrodomestici. Sostiene che in questo modo ridurrà il consumo di energia e aiuterà a risolvere problemi come lo spreco di alimenti.

I nuovi elettrodomestici includono frigoriferi con telecamere integrate per scansionare il cibo inserito al suo interno e lavatrici in grado di modificare i propri cicli per ridurre al minimo i consumi. L’azienda rilascerà anche un nuovo robot aspirapolvere – denominato AI Jet Bot Combo. Il dispositivo sarà in grado di girare per casa e localizzare non solo lo sporco ma anche gli animali domestici per evitarli. Secondo il dirigente di Samsung Jong-Hee Han, le nuove funzionalità con intelligenza artificiale integrata possono “fare più di quanto si immaginasse in precedenza”. L’azienda mira anche a trasformare i dispositivi domestici in una “piattaforma per l’intrattenimento”. Ad esempio, con frigoriferi e piani cottura con display integrati.

I nuovi prodotti arrivano in un momento storico in cui il mondo della tecnologia si affretta a integrare l’intelligenza artificiale ovunque. Tuttavia, verranno rilasciati anche in un contesto di crescente preoccupazione per i pericoli che comporta. Comprese le preoccupazioni sulla possibilità di controllarla e su come potrebbe invadere la privacy degli utenti. Samsung ha affermato che i nuovi apparecchi sono stati costruiti con “i rigorosi standard di sicurezza Samsung Knox” approvati dalle società di sicurezza. La società ha inoltre affermato che agli utenti verrà chiesto di attivare tali funzionalità con IA. Assicurandosi, quindi, che accettino di utilizzarle. Sarà anche possibile rimuovere il proprio consenso.

Samsung: IA nei frigoriferi, nei robot aspirapolvere e nelle lavatrici

Samsung si sta concentrando su “cose che fanno una differenza significativa per i clienti”, ha affermato, piuttosto che su “innovazione fine a se stessa” o “AI fine a se stessa”. La nuova linea di prodotti fa parte della gamma Bespoke AI dell’azienda, volta a portare l’intelligenza artificiale – come deducibile – in cucina. Il frigorifero a quattro porte che include quello che Samsung chiama AI Family Hub è l’uso più ovvio dell’intelligenza artificiale. Il cibo viene scansionato appena entra nel frigorifero, può poi essere visualizzato su uno schermo utilizzato per generare nuove ricette, oltre a avvisare gli utenti quando qualcosa sta per scadere.

Ma Samsung ha sottolineato che l’uso più pratico dell’intelligenza artificiale nei nuovi elettrodomestici potrebbe essere la loro nuova capacità di risparmio energetico. L’intelligenza artificiale all’interno della lavatrice, ad esempio, può regolare le prestazioni di lavaggio e asciugatura in base a quanti vestiti ci sono all’interno, ad esempio, e il frigorifero regolerà le sue prestazioni di raffreddamento a seconda di come il proprietario lo utilizza, in modo da regolare la sua temperatura in base all’apertura delle porte. Samsung sta inoltre collaborando con British Gas e altri fornitori di energia per fornire agli elettrodomestici dati sui tempi più economici e sostenibili per usare l’energia elettrica.