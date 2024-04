Truffa: il trucco per evitare il MESSAGGIO che svuota il conto ora

Purtroppo da diverse ore le segnalazioni stanno aumentando: una nuova truffa si è diffusa tramite e-mail. Il rischio tangibile è quello di regalare ai malviventi i propri dati personali ma in alcuni casi anche quelli delle carte di credito.

Con un messaggio davvero molto chiaro e semplice da capire, qualcuno sarebbe stato indotto a credere di aver ricevuto le avances da parte di una ragazza. Ovviamente non c’è nulla di vero in tutta questa situazione e lo scopo è solo quello di rubare i dati portando gli utenti a compilare un form.

Truffa, con questo messaggio il pericolo diventa tangibile: ecco come evitare problemi

Chi vuole provare ad identificare una truffa prima di cascarci, deve innanzitutto leggere il testo. Non abbiate paura, questo potete farlo tranquillamente. Fin dal primo momento si vede che l’italiano utilizzato è davvero scarso.

“Ciao, sono uno studente del 1° anno e mi chiamo Cristina

Non ho mai avuto una relazione duratura, figuriamoci l’amore. Sono molto stressato a causa dei miei studi e non so cosa fare.

Ho bisogno di un uomo con cui poter realizzare le mie fantasie, e ne ho molte. Appena un mese fa mi sono rivolta 24 e, per essere breve, voglio trovare un uomo esperto che possa prendere la mia verginità, voglio che tu lo faccia con attenzione.

Il mio numero di telefono e il mio indirizzo possono essere trovati sul sito di incontri dove sono registrato. Ecco il mio profilo:“.

Abbiamo scelto di terminare questo messaggio proprio con due punti in quanto dopo c’era il link truffa. La decisione di ometterlo è chiara: qualche utente avrebbe potuto cliccarci su anche qui in questo articolo, fronteggiando così la truffa.

L’unica cosa che non dovete fare è cliccare sui collegamenti ipertestuali. È solo in quel momento che parte la truffa vera e propria. Date inoltre un’occhiata agli indirizzi e-mail: spesso terminano con lettere messe a caso dopo la @.