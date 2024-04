Samsung di recente ha sollevato un’ondata di delusione tra gli appassionati di tecnologia. Annunciando che la sua funzionalità Super HDR, lanciata con i nuovi Galaxy S24, non sarà estesa ai modelli precedenti della sua gamma di smartphone. Questo ha lasciato molti utenti che possiedono dispositivi di generazioni precedenti, delusi e frustrati. In attesa di aggiornamenti del software. Il SuperHDR, rappresenta una caratteristica chiave dei nuovi modelli dell’omonimo brand, in quanto promette di offrire una qualità fotografica superiore, con contrasti più profondi e una maggiore fedeltà cromatica.

Come già detto però, secondo quanto riportato online , questa funzionalità non sarà disponibile per i Galaxy S23, S22, Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab 9 a causa delle presunte limitate prestazioni dei processori di questi modelli.

Samsung, l’annuncio che ha generato il malcontento dei clienti

L’annuncio dell’esclusione del Super HDR per i cellulari più “vecchi” ha suscitato una serie di reazioni tra gli utenti Samsung. Molti si sono chiesti il motivo di questa decisione e perché l’azienda non ha seguito l’esempio di altri produttori, come Google, che hanno reso disponibili le loro nuove funzioni anche per i modelli passati. Ad esempio, l’Ultra HDR è stato distribuito su Pixel più datati, così da poter godere di un’esperienza fotografica avanzata senza dover necessariamente aggiornare il proprio dispositivo.

Ad ogni modo sembra che il colosso sudcoreano alla fine abbia scelto di mantenere il Super mHDR un'esclusiva dei Galaxy S24, una mossa che potrebbe avere un impatto significativo sulle decisioni di acquisto future delle persone, che potrebbero essere meno propense a investire in nuovi telefoni se le funzionalità avanzate non sono garantite anche per i loro vecchi cellulari.