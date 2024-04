Con il passare dei mesi ci stiamo avvicinando sempre di più al rilascio della prossima generazione di iPhone che come da tradizione dovrebbe avvenire intorno a settembre, di conseguenza le indiscrezioni stanno iniziando a circolare sempre con maggiori insistenza e anticipano quelle che saranno le caratteristiche della prossima generazione di iPhone.

Quest’oggi vi parleremo di iPhone 16 nel dettaglio delle due versioni di fascia più bassa, sebbene manchino ancora un po’ di mesi a loro rilascio ufficiale molte informazioni dal punto di vista estetico stanno già iniziando a circolare grazie ad alcuni disegni CAD che stanno trapelando in rete e che hanno consentito la produzione delle prime cover protettive.

stando alle immagini diffuse in rete Apple a quanto pare intenzione di effettuare un ritorno al passato per quanto riguarda il design del comparto fotografico dei due iPhone di fascia più bassa.

Si torna al passato

Come potete ben vedere rispetto al design presente in iPhone 15 e iPhone 15 Plus, per iPhone 16 pare che Apple abbia deciso di effettuare un ritorno al passato con una disposizione verticale e un design gocce per le due fotocamere, un po’ come quanto abbiamo visto in iPhone X, una scelta che sembra essere obbligata per poter espandere anche agli iPhone di fascia bassa la possibilità di registrare dei video spaziali da poter riprodurre in modo immersivo su Apple Vision Pro, attualmente infatti solo due modelli top di gamma della famiglia iPhone sono in grado di farlo.

Di conseguenza assisteremo ad un abbandono del design quadrato in favore di un design a goccia che prevede la presenza del flash staccato da quest’isola e posizionato lateralmente a destra.

Un’altra novità in arrivo su iPhone 16 dovrebbe essere sia la presenza del tasto azione sia il nuovo tasto capacitivo cattura sensibile alla pressione la cui funzionalità dovrebbe essere quella di attivare l’acquisizione di immagini o video dal display di iPhone o effettuare lo zoom delle immagini tramite una scorrimento del dito.