In questi primi giorni di aprile, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di stupire con una nuova super promozione. L’operatore, infatti, sta dando la possibilità ai suoi nuovi clienti di ricevere una ricarica in omaggio dal valore di 5 euro. Non è la prima volta che l’operatore virtuale di Vodafone propone una iniziativa simile. Questa volta, però, non sarà necessario inserire nessun voucher per ricevere la ricarica.

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta proponendo una nuova super iniziativa. Come già accennato in apertura, infatti, tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale di Vodafone potranno ricevere una ricarica in omaggio dal valore di 5 euro. Gli utenti, in particolare, avranno tempo dal 26 aprile 2024 fino all’8 maggio 2024 per poter effettuare la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Al momento, l’operatore virtuale sta proponendo numerose offerte di rete mobile estremamente convenienti. Per chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri, sono disponibili le offerte mobile ho 5,99 100 GB e ho 7,99 180 GB. Entrambe queste offerte includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Con la prima offerta, saranno disponibili fino a 100 GB di traffico dati, mentre con la seconda offerta il traffico dati messo a disposizione sarà pari a 180 GB. Il prezzo da sostenere sarà di 5,99 euro al mese per la prima offerta e 7,99 euro al mese per la seconda offerta. Per chi proviene da Kena Mobile, Enegan e Feder Mobile, invece, è disponibile all’attivazione l’offerta mobile ho 8,99 150 GB. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per questa offerta sarà di 8,99 euro al mese.