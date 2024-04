Vodafone parte ad APRILE con le SILVER da 7 EURO al mese

Vodafone sta operando nel migliore dei modi per recuperare utenti e per averne anche di nuovi. La strategia migliore è quella di prenderli per la gola, proponendo loro minuti, messaggi e tanti giga con prezzi bassi.

Vodafone, le offerte di aprile volano sulle note delle Silver: la melodia del risparmio è servita

Come per il 2023, più precisamente durante l’ultima parte, Vodafone vuole utilizzare le sue offerte migliori per fare breccia nel cuore dei vecchi clienti e per farli ritornare sui propri passi. Per chi non lo sapesse, sono ancora disponibili le fantastiche Silver, offerte piene di qualità ma questa volta anche di quantità e risparmio.

I prezzi sono rimasti gli stessi dello scorso mese di marzo proprio per dare continuità alla campagna promozionale avviata dal colosso anglosassone. A tutto ciò si aggiunge poi anche un regalo che viene fatto semplicemente dopo aver accettato un servizio gratuito che Vodafone propone.

Vodafone Silver da 150 GB al mese

Questa è l’offerta migliore, quella che costa 9,99 € al mese e che offre il meglio. Vodafone introduce al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G tutti i mesi.

Vodafone Silver da 100 GB al mese

Con un prezzo di soli 7,99 € al mese, Vodafone permette di risparmiare ulteriormente avendo comunque un buon corrispettivo di contenuti. Questa Silver garantisce gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente ma con 100 giga in 4G tutti i mesi mesi mesi.

Conclusioni

Queste offerte appena raccontate sono state pensate da Vodafone solo ed esclusivamente per essere rivolte a coloro che provengono da alcuni gestori. Chi aveva deciso di rifugiarsi presso Iliad o un gestore virtuale, può sottoscrivere le Silver. Gli altri no.

Inoltre c’è anche un regalo: chi sceglie di ricaricare il suo credito necessario per il pagamento mensile in maniera automatica e tramite il conto corrente usando SmartPay, può beneficiarne. Ci sono in questo caso 50 GB in regalo ogni mese. Questi sono ovviamente in aggiunta a quelli delle Silver.