A quanto pare la Russia ha deciso di mettersi in moto anche dal punto di vista dei videogiochi, la nazione ha infatti intenzioni di creare una propria console da gioco con tanto di ecosistema online annesso, l’ordine arriva direttamente dal Cremlino ed è anche visibile sul suo sito ufficiale, si tratta di una delle tante iniziative per sostituire i prodotti e servizi che sono scomparsi dalla nazione a seguito del taglio netto dei ponti dopo l’invasione dell’Ucraina.

Se ricordate, dopo l’inizio della guerra il settore di videogiochi ha preso una posizione abbastanza uniforme nel condannare le azioni di Putin e di conseguenza di andarsene dalla Russia, ad oggi è infatti impossibile acquistare in forma ufficiale una Xbox o una PlayStation, realtà alla quale il Cremlino inizialmente reagito rendendo legale la pirateria online ed ora tramite l’idea di produrre una propria console.

Fattibile o forse no

Al giorno d’oggi effettivamente realizzare una console non dovrebbe essere troppo complicato dal momento che si tratta di unire l’hardware necessario con le giuste prestazioni all’interno di un contenitore con un design improprio e animato da un sistema operativo adeguato, il quale può essere scelto e personalizzato da una vastissima libreria di software open source, ovviamente il primo che viene in mente è Android ma ne esistono tantissimi.

In tutto ciò bisogna considerare che non avendo letteralmente niente dal punto di vista dei videogiochi in Russia basterebbe anche creare un prodotto dalle prestazioni non eccellenti ma comunque unico disponibile sul mercato, dettaglio che potrebbe portarlo dunque ad avere un grande successo indipendentemente dalle sue caratteristiche.

Diversi aspetti del settore hanno però espresso la loro opinione definendo il tutto in modo molto negativo, ad esempio il giornale in lingua russa Kommersant dice che al momento in Russia nessuno ha le competenze e le risorse per realizzare una consolle paragonabile a una PlayStation o A un Xbox.

Al momento gli ordini del Cremlino sono di valutare la situazione e stabilire se esiste una strada percorribile, di conseguenza i funzionari di Putin avranno tempo fino a metà giugno per fare le loro indagini e trarre le loro conclusioni.