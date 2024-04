Apple iPhone 15 Pro è lo smartphone da acquistare ad occhi chiusi, una soluzione che promette prestazioni davvero al top per tutti gli utenti che sono alla ricerca del massimo con il minimo sforzo, data infatti la possibilità di accedere a prestazioni inedite ed esclusive per i singoli consumatori.

La versione attualmente in promozione su Amazon prevede colorazione Titanio Blu, forse una delle più eleganti ed intriganti tra quelle attualmente in circolazione, con 128GB di memoria interna. Dovete prestare attenzione sotto questo punto di vista, in quanto il quantitativo di ROM non può essere incrementato dal consumatore, essendo fisso e limitato (le differenze tra le versioni in commercio sono legate solo alla differente quantità di ROM a disposizione).

Scoprite subito i codici sconto Amazon che potete avere gratis in esclusiva sul vostro smartphone, con il nostro canale Telegram ufficiale interamente dedicato al mondo Amazon, e disponibile qui.

Apple iPhone 15 Pro: l’offerta più pazza del mese

E’ davvero arrivato il momento giusto per acquistare un Apple iPhone 15 Pro, il top di gamma più completo, secondo solo alla versione Ultra, che gli utenti devono necessariamente aggiungere al proprio ecosistema, nel momento in cui sono disposti a spendere cifre che si aggirano attorno ai 1000 euro per uno smartphone. Il prodotto infatti avrebbe un prezzo consigliato di 1239 euro, che Amazon ha deciso di ridurre dell’11%, fino ad arrivare alla quota limite di soli 1099 euro. L’acquisto può essere completato qui.

I suoi punti di forza sono indubbiamente molteplici, si parte dall’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, un fiore all’occhiello che da sempre contraddistingue i prodotti dell’azienda di Cupertino, passando per il nuovissimo processore A17 Pro, chip innovativo con GPU potentissima capace di permettere di giocare anche con titoli estremamente impegnativi. In ultimo non possiamo trascurare l’eccellente comparto fotografico, da primo della classe del settore, a cui si aggiunge il tasto azione finalmente personalizzabile.