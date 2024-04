La friggitrice ad aria Philips rappresenta forse il modello di maggior successo dell’azienda olandese, la più richiesta del mercato, e ritenuta da molti come un best buy assoluto che non può assolutamente mancare all’interno delle case di milioni di persone in tutto il mondo.

Di modelli ne esistono davvero tanti, oggi su Amazon è possibile acquistare in promozione la Philips Airfryer XL Essential, soluzione con una capacità da 6,2 litri, quindi dimensionalmente leggermente superiore a ciò a cui siamo solitamente abituati, che permette di cuocere senz’olio senza alcuna difficoltà, sfruttando senza problemi anche la connettività WiFi, per il controllo da remoto o l’accesso a numerose ricette online tramite l’applicazione dedicata.

Friggitrice ad aria Philips, non era mai davvero costata così poco

Tutti devono correre subito ad acquistare la friggitrice ad aria di casa Philips, un prodotto eccellente che in teoria sarebbe in vendita ad un prezzo consigliato di ben 249,99 euro, ma che in pratica oggi lo si può tranquillamente acquistare con un esborso finale di soli 149 euro, approfittando dello sconto del 40% che Amazon ha deciso di applicare per avvicinare al massimo gli utenti all’acquisto tramite questo link.

La tecnologia integrata al suo interno è la classica Rapid Air, che permette di raggiungere un buon livello di cottura generale, senza l’apporto di grassi di alcun tipo, come burro o olio. Il sistema di controllo è interamente focalizzato sul grande touchscreen nella parte anteriore, per la regolazione della temperatura o della modalità di cottura. Da un punto di vista puramente estetico il prodotto può tranquillamente essere posizionato in un ambiente moderno, risultando quasi un elemento d’arredo, per la sua bellezza esteriore e la capacità di riuscire ad adattarsi alla perfezione a prescindere dalle necessità dei singoli utenti.