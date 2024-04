iPhone 16, svelato il DESIGN con alcune foto sul web

Manca ancora un po’ di tempo alla presentazione dei prossimi iPhone, in quanto il mese di settembre dista non poco. Il periodo durante il quale gli smartphone della nuova gamma di Apple saranno presentati è presumibilmente questo, esattamente come ogni anno. Nel frattempo sono tante le indiscrezioni che si fanno largo sul web e che interessano soprattutto coloro che amano il brand di Cupertino.

Secondo quanto riportato, dovrebbero esserci alcuni miglioramenti anche sul piano estetico e non solo tecnico. Si parla insistentemente dell’intelligenza artificiale che dovrebbe implementare nettamente Siri rispetto al passato ma ora anche i cambiamenti estetici non sono da meno quando arrivano nuovi rumor.

Secondo quanto riportato, Apple avrebbe intenzione di portare un nuovo design per quanto concerne il comparto fotografico degli iPhone di base della nuova generazione. In poche parole, gli iPhone 16 e 16 Plus avranno una disposizione diversa dei sensori fotografici sul retro e sono arrivate anche ulteriori conferme.

iPhone 16 e 16 Plus con nuove fotocamere: ecco la conferma con le cover sul web

Su Internet sono spuntati ultimamente alcuni modelli che riguardano gli iPhone 16, dei veri mockup. Già durante le scorse settimane si parlava di un nuovo comparto fotografico per i modelli di base e tale indiscrezione è stata confermata. A farlo sono state alcune cover che sono spuntate improvvisamente sul web mostrando un ritaglio posteriore diverso dal solito.

Come si può vedere, la sagoma lascia pensare ad una disposizione in verticale, con un sensore sotto l’altro. Tutto ciò non fa altro che confermare quanto vociferato ultimamente. Si tratterebbe di una vera rivoluzione in casa Apple in quanto non sia un cambiamento della disposizione delle fotocamere ormai dal modello 13.

La prima ottica sarà quella grandangolare mentre mentre l’altra sarà quella ultra-grandangolare. Adesso non resta altro che aspettare per vedere se arriveranno ulteriori conferme, magari con qualche immagine rubata.