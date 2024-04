YouTube ha introdotto un sistema che ha come scopo quello di tutelare gli utenti dalle false informazioni che possono circolare nei video; questo perché con l’ avvento dell’ intelligenza artificiale i contenuti multimediali possono essere cambiati e resi meno autentici. Infatti in questi anni YouTube ha cercato di creare dei sistemi che proteggessero gli utenti dalle false informazioni.

Ultimamente ha introdotto una novità che rende ancora più evidente agli utenti come il video sia sicuro da eventuali manomissioni o da notizie non affidabili; questo perché gli utenti pur di acquistare molte visualizzazioni cercano in tutti i modi di attirare di più l’ attenzione anche diffondendo notizie false grazie all’ ausilio dell’ intelligenza artificiale. Per questo motivo YouTube ha deciso di aumentare la sicurezza sui contenuti multimediali inserendo delle informazioni in più sul video.

YouTube, informazioni in più sul video

La novità annunciata da YouTube è una frase che viene inserita all’ interno del video in modo da far capire agli utenti che quel video utilizza delle informazioni false o che presenta delle modifiche realistiche ma che non rispecchiano la realtà dei fatti. Ovviamente tutto questo è stato fatto non per limitare la creatività degli utenti, anzi per incoraggiare coloro che vogliono avventurarsi in questo mondo poiché non verranno colpiti i video le cui alterazioni sono irreali o che presentano degli effetti speciali che nella realtà sarebbero impossibili da replicare. La sicurezza quindi è aumentata di molto cosicché questo sito diventi sempre più sicuro e affidabile nella divulgazioni di notizie vere e realistiche.

Per adesso non è prevista una penalità per i creatori che non indicano la reale caratteristica del video, ma in futuro probabilmente i contenuti verranno rimossi qualora venga omesso questo particolare oppure verrà sospeso il Programma Partner di YouTube. L’ avvento dell’ intelligenza artificiale purtroppo ha dovuto far adattare alcune delle grandi società di divulgazione come YouTube proprio per creare dei contenuti reali e sicuri.