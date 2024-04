L'utilizzo improprio dello smartphone può causare danni al fisico

L’utilizzo improprio dello smartphone può causare dei danni articolari, infatti si possono contrarre tre principali problemi

Come ormai già si sa, l’utilizzo improprio dello smartphone comporta dei rischi per la salute che bisogna sapere. Il tutto per cercare di ridurre i danni che esso provoca al nostro corpo, anche se non sempre si riesce a prevenire. Analizziamo quindi i tre problemi principali legati alla salute che l’uso del nostro telefonino può comportare.

Al giorno d’oggi i dispositivi mobili, come gli smartphone, sono diventati degli oggetti indispensabili nel quotidiano, in quanto ci permettono di chiamare, messaggiare, ma anche di navigare sul web e sui social. Non molto tempo fa, però, è emersa una possibile soluzione ai cellulari, si sta parlando dei microchip cerebrali. Quest’ultimi infatti permettono di eliminare l’uso fisico del proprio dispositivo.

Quali sono quindi i rischi provocati dai telefonini?

Come in tutte le innovazioni però c’è un lato negativo. Perché il semplice maneggiare il proprio smartphone, infatti, sembra portare alcuni dolori articolari e tensioni tra le braccia e le mani. Evidenti dolori fisici da non sottovalutare.

Quindi esistono ben tre principali conseguenze dell’uso improprio dello smartphone, tra cui: la cervicale, la sindrome del tunnel carpale e le tendiniti. Fondamentale, quindi, è importantissimo recepire i segnali del nostro corpo prima che ci si possa ritrovare con problemi di salute molto più gravi.

Il polso, l’area del nostro corpo più soggetta a pressioni e compressioni causate dal semplice tenere in mano il proprio cellulare, può comportare diversi sintomi fastidiosi, come formicoli o infiammazioni. Quest’ultime sono spesso legati a ciò che è ormai definita la sindrome del tunnel carpale.

Da non dimenticare che l’uso continuo del proprio telefono può causare evidenti sintomi di cervicalgia. Quest’ultima è dovuta soprattutto dall’errata postura che si assume ogni qualsivoglia si desideri stare sui social, oppure deriva dalle semplici azioni di lettura o scrittura.

Infine la tendinite può essere dovuta a causa della continua sollecitazione dei tendini, legata, sempre, al troppo uso incondizionato dello smartphone. A differenza degli altri problemi però, quest’ultimo può essere curato tramite l’assunzione di un semplice infiammatorio, ovviamente sotto la supervisione del medico.

Come si possono ridurre i rischi?

Come premessa, è importante che quando si contraggono questi sintomi sia necessario fare riferimento al proprio medico prima dell’assunzione di un farmaco.

Migliorando a piccoli passi il proprio stile di vita, si può cercare di ridurre l’uso dello smartphone, come per esempio si può utilizzare WhatsApp Web, per evitare il continuo tenere in mano il proprio dispositivo.

Quindi se si deciderà di intraprendere un utilizzo più moderato del proprio smartphone si potrà migliorare la qualità della vita, evitando spiacevoli problemi articolari e rimanendo più concentrato alla propria vita quotidiana.