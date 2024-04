Oggi tutti noi usufruiamo della tecnologie create dall’uomo, rendono le nostre vite molto più facili. La maggior parte delle persone comunque, sul loro dispositivo elettronico ha installato un app molto utile. Questa app si chiama YouTube e ci permette di vedere video pubblicati da utenti di qualsiasi categoria, dai tutorial, a clip di video comici. Quindi YouTube sta pensando ad un aggiornamento utile che rispecchia la richiesta degli utenti.

YouTube sta cercando di accontentare gli utenti con un nuovo aggiornamento

YouTube sta facendo passi da gigante per accontentare le richieste degli utenti e far concorrenza alle altre piattaforme di streaming. L’ultimo aggiornamento della piattaforma rispecchia come il team di sviluppo ha anticipato le tendenze e le nuove modalità di consumo dei media. Quindi il nuovo aggiornamento inserisce una funzionalità che permetterà l’arricchimento dell’esperienza di visione favorendo aspetti come la personalizzazione e la flessibilità dell’esperienza, che per YouTube sono diventate un obbiettivo. L’ultima versione presenta delle novità, YouTube infatti ha introdotto un design rinnovato per il player video per abbellire la piattaforma e ha aggiunto un nuovo “Last Channel Shortcut”, che aiuta l’utente a navigare tra i vari canali che sono recentemente utilizzati.

Tutto ciò, comunque è esclusivo per la versione TV dell’app. Nel mentre però è arrivata una novità molto interessante per la versione compatibile con dispositivi mobili. La novità che interessa il maggior numero di utenti è la funzionalità Multiview, permette di visualizzare 4 canali in parallelo contemporaneamente. Inizialmente anche se era una versione “domestica” dell’app, comunque in brevissimo tempo ha riscosso il successo e il favore da parte del pubblico, perchè riesce ad offrire agli utenti un’esperienza unica. Questa funzione sarà inizialmente disponibile per i dispositivi iOS, direttamente accessibile dalla schermata “Home”. La funzione riguarderà solo un numero limitato di eventi, come eventi sportivi importanti, ecc. Nel frattempo però gli utenti con dispositivi Android dovranno pazientare ancora un po’.