Sony WF-1000XM5 sono cuffie wireless, meglio definite true wireless, di altissima qualità, tra le migliori in circolazione per quanto riguarda la qualità dell’audio di riproduzione, oltre ad una compatibilità che va ben oltre il solo sistema operativo di riferimento. Oggi grazie ad Amazon gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno sconto inedito ed esclusivo.

Il prodotto è caratterizzato, prima di tutto, dalla presenza della cancellazione attiva del rumore, soluzione che permette all’utente di isolarsi alla perfezione da ciò che lo circonda, riuscendo così a ridurre e sopprimere il più possibile il rumore circostante, impedendo qualsivoglia sollecitazione audio. L’autonomia garantita è di circa 24 ore di utilizzo continuativo, con il supporto della custodia di ricarica, oltretutto è prevista la certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere.

Non perdetevi le offerte Amazon che potete avere solo oggi sul vostro smartphone con il nostro canale Telegram ufficiale, con i nuovi codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Sony WF-1000XM5, disponibili in offerta le super cuffie

Le migliori cuffiette true wireless in circolazione sono in promozione di quasi 70 euro su Amazon, infatti dovete sapere che il loro listino sarebbe di 319 euro, ma in questi giorni l’azienda americana ha deciso di applicare una importante riduzione, arrivando così a poter spendere una cifra di tutto rispetto, pari a soli 251,00 euro (pari ad uno sconto del 21% sul listino). L’acquisto può essere completato qui.

Come vi abbiamo anticipato, le cuffie sono perfettamente compatibili con tutti i sistemi operativi, siano essi Android o iOS, in questo modo l’utente le può facilmente utilizzare praticamente con qualsiasi dispositivo in possesso, senza dover minimamente rinunciare alle specifiche tecniche e alle singole funzionalità. Sul mercato sono disponibili due colorazioni differenti, nel nostro caso vi abbiamo linkato la versione Nera, nulla impedisce di voler scegliere l’altra, anche se potrebbero essere presenti prezzi fondamentalmente differenti.