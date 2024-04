Uno dei più grandi exchange del mondo di criptovalute è stato per un certo lass di tempo FTX, la piattaforma come tutte la altre consentiva di effettuare trading con i vari token criptografici fino al suo completo fallimento che, ha portato alla scomparsa di ben 8 miliardi di dollari dalle tasche dei traders iscritti alla piattaforma, ebbene dopo il mexi processo per il tracollo di FTX, è arrivata la sentenza per il suo co fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per frode.

Sette capi d’accusa

Il co fondatore ha ricevuto ben 300 mesi di condanna per sette diversi capi d’accusa, da quelle di frode a quelle di cospirazione: questa è la pena applicata dal giudice Lewis Kaplan, organizzate nella formula di 240 mesi più altri 60 da scontare consecutivamente.

Nel dettaglio la pena costituisce una via di mezzo da quanto richiesto dagli ufficiali che avevano optato per 40-50 anni e quanto invece richiesto dalla difesa che puntava a circa 6 anni in meno rispetto a quanto ottenuto, la pena massima è di 110 anni ma i giudici hanno ritenuto eccessivo spingersi fino a quel punto.

Il processo ha sottolineato le cifre andate in fumo a causa del tracollo di FTX, gli utenti hanno visto sparire la bellezza di 8 miliardi di dollari e si è sottolineato il tentativo da parte di Bankman-Fried di interferire con le indagini, ad esempio con la falsa testimonianza in merito alle tempistiche con cui venne a conoscenza degli 8 miliardi di dollari “mancanti”.

Attualmente il co fondatore di FTX è già in prigione dallo scorso 11 Agosto per aver violato le condizioni della sua cauzione, la sentenza è arrivata in appena 4 ore ed è vincolante, si tratta dell’epilogo di uno dei più grandi crolli mai visti nella storia dei mercati finanziari e delle criptovalute che difficilmente vedrà eguali nel proseguimento di questo mercato.