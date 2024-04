Samsung Galaxy S23 è ancora oggi uno dei migliori smartphone in circolazione, un prodotto che permette ai singoli utenti di raggiungere le migliori prestazioni, nonostante sia comunque un prodotto lanciato sul mercato da più di un anno, e disponibile su Amazon in promozione con una riduzione importante, addirittura di 400 euro sul valore originario di listino.

Il modello in questione prevede 128GB di memoria interna, un buonissimo quantitativo di ROM, che fortunatamente può essere facilmente incrementato con l’ausilio di una microSD, riuscendo così ad estenderne il quantitativo, per poter effettivamente poter salvare più dati, applicativi o fotografie. La colorazione attualmente in promozione è la Green, forse non la più richiesta ed apprezzata dal pubblico, ma sicuramente accattivante da un punto di vista puramente grafico.

Samsung Galaxy S23: un prezzo così basso non si era mai visto

Il prezzo applicato su questo Samsung Galaxy S23 permette di godere di una promozione quasi mai vista prima d’ora, infatti il suo listino sarebbe a cavallo dei 900 euro, cifra più che bilanciata considerata la qualità del prodotto, ma che allo stesso tempo porterebbe l’utente a virare verso un modello più recente. Per agevolare l’acquisto, ad ogni modo, ecco arrivare lo sconto di quasi 400 euro, arrivando ad una spesa finale di soli 583,32 euro (acquistatelo qui).

Il display è un bellissimo Super AMOLED 2X da 6,1 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), mentre sotto il cofano trova posto un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, con processo produttivo a 4 nanometri, con 8GB di RAM e 128 o 256GB di memoria interna (nel nostro caso 128GB), il tutto mosso da sistema operativo Android 13, ed una batteria da 3900mAh. La versione in promozione è completamente sbrandizzata, con garanzia di 2 anni.