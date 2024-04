Il top di gamma Motorola si prepara l debutto: la presentazione ufficiale avverrà il 3 aprile in India, come confermato da alcuni teaser pubblicati dall’azienda su Twitter.

Design e caratteristiche

Non ci sono più segreti per quanto riguarda l’aspetto estetico di Edge 50 Pro, ampiamente mostrato in anteprima nelle scorse settimane.

Il dispositivo sfoggia un elegante design con un display curvo OLED da 6,7 pollici, una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. la luminosità massima è di 2000 nit, con supporto HDR10+ e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. La certificazione SGS e la convalida Pantone garantiscono una qualità d’immagine eccellente.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Edge 50 Pro. La fotocamera principale è da 50MP con apertura f/1.4 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Troviamo inoltre un sensore ultra-grandangolare da 13mm e un teleobbiettivo da 73mm con zoom ottico 3x. Anche in questo caso, la collaborazione con Pantone a portato alla convalida della fotocamera.

Altre caratteristiche

Certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere

Ricarica rapida via cavo a 125 watt.

Ricarica rapida wireless a 50 watt.

Colorazioni curate da Pantone: nero, blu e grigio.

Disponibilità

Non è ancora stata annunciata la data di lancio di Edge 50 Pro in Europa. Tuttavia, è altamente probabile che il dispositivo arrivi anche nel nostro continente, come accaduto per i modelli precedenti.

La presentazione ufficiale del 3 aprile ci fornirà maggiori dettagli sulle funzionalità software di Edge 50 Pro, in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale. Il prezzo, inizialmente annunciato solo per il mercato indiano, sarà sicuramente un fattore determinante per il successo del dispositivo.

Fonte:https://www.hdblog.it/smartphone/articoli/n579744/motorola-edge-50-pro-dettagli-anteprima/