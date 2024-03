A quanto pare anche in casa Motorola tira aria di novità, dopo le tantissime indiscrezioni circolate in merito il suo prossimo top di gamma Edge 50 pro, ora è arrivato il momento delle conferme, infatti grazie alla pagina ufficiale di Motorola India su X abbiamo la data di presentazione ufficiale al mondo, lo smartphone top di gamma dell’azienda americana verrà ufficialmente mostrato il 3 aprile, si tratta di una conferma che fa seguito ad una grossa campagna di pubblicizzazione che l’azienda ha portato avanti nelle ultime settimane.

Lo smartphone costituirà la punta di diamante dell’azienda statunitense e introdurrà in cabina di regia lo Snapdragon 8s Gen3, il quale ovviamente porterà con sé tutto ciò che è legato all’innovazione intelligenza artificiale, come la possibilità di intervenire sugli scatti post produzione o o quella di creare sfondi unici letteralmente dal nulla.

Sarà un top di gamma

Ovviamente lo smartphone dovrebbe arrivare anche in Europa esattamente come il suo predecessore Edge 40 pro, per quanto riguarda invece le specifiche tecniche questo è quello che trapelato fino a questo momento:

Display Pannello plastic OLED 3D ricurvo Diagonale da 6,7 pollici Risoluzione 1,5K Refresh rate di 144 Hz 2.000 nit di luminosità di picco sotto la luce diretta del sole Tecnologia HDR10+ 100% spazio colore DCI-P3 certificazione SGS protezione occhi Certificated by Pantone è il primo device al mondo a essere certificated by Pantone

Modulo fotocamere posteriore principale: 50 MP f/1.4 con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) prima fotocamera al mondo a essere certificated by Pantone Lunghezza focale 13-73 mm: ultra wide da 13 mm di focale equivalente e teleobiettivo da 73 mm (con zoom ottico intorno al 3x)

Certificazione IP68

Ricarica ultrarapida cavo: Turbo Power a 125 watt wireless: Turbo Power wireless a 50 watt

colori: nero, blu e grigio, curati da Pantone

Non rimane che attendere il 3 Aprile per assistere alla presentazione del device e vederlo finalmente in azione.