L’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta proponendo al momento numerose offerte di rete mobile di rilievo. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10, una delle più economiche e con delle piccole sorprese. Tuttavia, mancano ormai poche ore per poterla attivare. L’operatore, infatti, ha deciso di far terminare la disponibilità della sua offerta mobile domani 3 aprile 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 10, ultime ore per poter attivare la super offerta di CoopVoce

Mancano ormai poche ore per poter attivare una delle offerte di rete mobile più economiche dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore in questione ha deciso di far terminare a breve la disponibilità dell’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 10. Quest’ultima, in particolare, sarà disponibile all’attivazione soltanto fino a domani 3 aprile 2024.

Quest’offerta è una delle più convenienti dell’operatore virtuale. Nello specifico, CoopVoce Evo 10 arriva ad includere ogni mese fino a 10 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno pagare un costo di soli 4,90 euro al mese.

Per i nuovi clienti che attiveranno l’offerta sarà poi offerto gratuitamente senza costi aggiuntivi il primo mese del rinnovo. Anche per l’attivazione dell’offerta non sarà previsto nessun costo. Insomma, si tratta dell’ultima occasione per avere questa super offerta. Non è da escludere comunque che l’operatore virtuale CoopVoce possa decidere di prorogare la sua disponibilità.

A disposizione degli utenti saranno comunque disponibili anche altre offerte interessanti. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 50. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 50 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,90 euro al mese.