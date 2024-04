Iliad, tra poco SCADONO le Flash fino a 200 GB in 5G

Siamo agli sgoccioli: le migliori offerte di Iliad stanno per scadere ufficialmente e quindi serve far presto per non restarne sprovvisti.

La gamma Flash, che contiene i migliori contenuti del mondo mobile attualmente, costa poco. Chi vuole risparmiare avendo tutto deve solo andare sul sito di Iliad per trovare le soluzioni più congeniali.

Iliad batte la concorrenza con le sue Flash che dureranno però ancora per poco

Sono molte le offerte che hanno dato del filo da torcere a Iliad e di tutta risposta il provider ha scelto di mettere in campo i suoi uomini migliori. Nella squadra del gestore ci sono attualmente due punte di diamante che rispondono al nome di Flash 200 e Flash 150.

Queste fanno parte della stessa gamma e per la prima volta coesistono sul sito ufficiale dell’azienda. Secondo quanto riportato ultimamente, sono moltissimi gli utenti che stanno approfittando di queste soluzioni, disponibili ancora per qualche giorno. C’è un po’ di differenza tra loro ma neanche tanta, in quanto si differenziano per i giga e per i prezzi mensili ma sono uguali per minuti e messaggi.

Partendo dalla prima soluzione, ovvero la Flash 200 che è stata prorogata dopo aver dominato l’intero mese di febbraio, ecco un prezzo mensile di soli 9,99 € per sempre. Al suo interno questa soluzione vanta minuti ed SMS senza limiti verso ogni numerazione fissa o mobile e 200 giga per navigare sul web con rete 5G attiva.

La Flash 150, ufficializzata invece proprio a marzo, consente di pagare ogni mese solo 7,99 € per sempre. Anche qui ci sono chiamate e messaggi senza limiti verso chiunque, ma con 150 giga in 4G per navigare.

Tornando alla prima offerta, il vero vantaggio sta nell’avere il 5G praticamente gratis per sempre senza costi aggiuntivi. Il secondo vantaggio delle offerte che costano 9,99 € da Iliad è quello di poter avere anche la fibra ottica con un ottimo sconto.