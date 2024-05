Logitech e la divisione dedicata al gaming Logitech G hanno avviato le celebrazioni per uno dei proprio prodotti più rappresentativi ed importante. Il mouse G502 compie i suoi primi 10 anni e l’azienda vuole festeggiare questo traguardo.

Il mouse G502 è diventato uno degli accessori maggiormente apprezzati dalla community grazie al suo design che fonde uno stile riconoscibile e prestazioni elevate. Infatti, il produttore ha sempre puntato all’innovazione, introducendo nuove tecnologie per migliorare l’esperienza utente e l’usabilità del mouse da gaming.

Considerando tutti questi aspetti, non sorprende scoprire che il G502 è presto diventato il mouse da gaming più venduto al mondo. Logitech dichiara oltre 18 milioni di unità vendute sin dal momento del lancio. Come dichiarato da Meg Kaylee, streamer che utilizza il mouse dal 2019: “Il G502 è stato il mio mouse preferito per anni ed è la via di mezzo perfetta per me quando si tratta di avere qualche pulsante in più, senza però essere eccessivo. Questo mouse è estremamente comodo da usare per lunghi periodi di tempo“.

Uno degli aspetti maggiormente sottolineato dal content creator è il design elegante e raffinato. Inoltre, grazie all’ampia dotazione di pulsanti, gli utenti possono avere tutto sempre sotto controllo. Infatti, i giocatori sono al centro dell’esperienza utente per Logitech. Ogni upgrade effettuato sul design e sulle funzionalità del G502 sono state studiate per migliorare le performance in fase di gioco.

Dal 2014, anno di debutto del primo modello si sono susseguiti varie versioni tra cui la Proteus Spectrum del 2016, la HERO del 2018 e la LIGHTSPEED del 2019. In tempi più recenti, Logitech G ha annunciato la famiglia G502 X caratterizzati da switch ottico-meccanici ibridi.

I festeggiamenti da parte del brand sono completamente dedicati alla community. Tutti gli utenti che acquisteranno un mouse G502 potranno ricevere in omaggio un mousepad. Inoltre, giocando ai tornei dedicati di PUBG: BATTLEGROUNDS di KRAFTON e dimostrando le proprie abilità, sarà possibile vincere un G502 X PLUS e un mousepad G640.