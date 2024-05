Xiaomi: arrivano due nuovi smartphone ed uno ha lo Snapdragon 8s Gen 3

Nuovi modelli Xiaomi stanno per arrivare sul mercato degli smartphone. Le indiscrezioni più recenti circa le future uscite lasciano intendere che l’azienda cinese abbia intenzione di continuare ad investire sul mercato Android, confermando al contempo la strategia multi brand utilizzata per allargare sempre di più i propri orizzonti. Tra i dispositivi che dovrebbero essere lanciati a breve si segnalano il 14 SE e il Redmi 13, vere e proprie evoluzioni che cambieranno il portafogli di proposte della società.

Per quanto riguarda il 14 SE, pare che Xiaomi sia pronta a lanciare il dispositivo in India nel corso del mese di giugno. Parliamo di uno smartphone ideato per una fascia piuttosto alta di mercato e che potrebbe giungere anche da noi in Europa, rinominato rispetto allo Xiaomi Civi 4 Pro recentemente presentato in Cina. Il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 di cui è dotato lo smartphone non dovrebbe deludere le nostre aspettative grazie alla sua ormai celebre reputazione.

Lo Xiaomi SE avrà un display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz. La batteria è, invece, dalla capacità di 4.700 mAh con ricarica rapida a 67 W. Per quanto riguarda la fotografia? Anche questo comparto esenta la perfezione tramite la tripla fotocamera posteriore ed al doppio sensore frontale.

Lo Xiaomi Redmi 13 per la fascia bassa

Lo Xiaomi Redmi 13 è un modello avente un prezzo molto ridotto rispetto a quello precedentemente descritto. Esso infatti appartiene alla fascia bassa. Le informazioni su questo modello sono ancora poche e frammentarie, dal momento che pare essere allo stadio di sperimentazione. Pare comunque che questo dovrebbe avere integrato un MediaTek Helio G88. Lo schermo in tal caso è un IPS LCD da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ con una buona resa, mentre la batteria ha la capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Sia il Xiaomi 14 SE che il Redmi 13 saranno due proposte di buona qualità, a dimostrazione dell’impegno profuso dal produttore nel mettere a disposizione del mercato nonostante la presenza di una gamma degli smartphone a costi competitivi. Comincia, insomma, a farsi grande l’attesa per l’arrivo di questi modelli, ancor più in considerazione delle premesse e dei rumor.