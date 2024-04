Netflix continua ad essere uno dei leader indiscussi tra i servizi di streaming. Offrendo una vasta tipologia di contenuti che spaziano dai film alle serie TV, fino a documentari e programmi originali.

Negli ultimi tempi però, la piattaforma ha preso misure per limitare la condivisione degli account. Al fine di proteggere i suoi interessi e garantire un’equa distribuzione dei profitti. Ciò ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti che sono abituati ad utilizzare i propri abbonamenti insieme ad amici e familiari. Fortunatamente, esiste ancora un modo legale per condividere il proprio profilo, anche se comporta un costo aggiuntivo.

Netflix, una soluzione innovativa

La politica di Netflix si concentra principalmente sulla condivisione al di fuori del nucleo familiare. Cercando di scoraggiare la pratica del cosiddetto “password sharing“. Però la piattaforma offre un’opzione per aggiungere utenti extra al tuo piano esistente. Consentendo agli utenti di condividere il proprio account in modo legale, pur pagando un sovrapprezzo. Questo processo può sembrare complesso, ma seguendo alcuni passaggi chiave è possibile gestirlo senza difficoltà.

Innanzitutto, il titolare dell’account deve comprendere i dettagli dell’opzione offerta dalla piattaforma. Ciò implica l’aggiunta di slot extra al piano Standard o Premium, con un costo mensile aggiuntivo per ciascun utente aggiuntivo. Ad esempio, se si ha un piano Standard al costo di 12,99 euro al mese, sarà necessario pagare ulteriori 4,99 euro al mese.

Vi sono alcune restrizioni da considerare quando si utilizza questa opzione. Per esempio, non è possibile condividere account tra paesi diversi e non è consentito aggiungere altri utenti a pacchetti che includono Netflix o ad account con fatturazione tramite terzi. È importante anche notare che questa opzione non è compatibile con il piano che include pubblicità. Se gestita correttamente, questa pratica può essere conveniente e legale, lasciandovi la possibilità di godere dei contenuti della piattaforma con amici e familiari senza problemi.