In un’epoca in cui lo spazio diventa sempre più un terreno di sperimentazione e innovazione, la storia di Involve Space emerge come un esempio straordinario di ambizione e ingegnosità made in Italy.

Una storia insolita

Claudio Piazzai, Chief Operating Officer dell’azienda, ha condiviso il percorso di questa startup innovativa, che affonda le sue radici in un esperimento avvenuto nel lontano 2015. All’età di soli 15 anni, Jonathan Polotto, ispirato da un video di uno YouTuber americano, lanciò un pallone meteorologico legato a una GoPro verso la stratosfera. Quel gesto, nato quasi per gioco, ha segnato l’inizio di una straordinaria avventura che ha portato alla fondazione di Involve Space.

Da semplici esperimenti, Polotto è passato rapidamente a strategie di marketing spaziale, portando per conto di alcune aziende delle icone della cucina italiana come la pizza e la carbonara nella stratosfera. Ma l’azienda ha presto evoluto la sua missione, abbracciando la ricerca aerospaziale e l’innovazione tecnologica grazie all’incontro tra Polotto e il suo attuale socio, Claudio Piazzai, entrambi guidati da una visione comune per il futuro della tecnologia e dell’imprenditoria.

Sebbene i satelliti abbiano dimostrato il loro valore in una vasta gamma di applicazioni, c’è una zona situata tra gli 8.000 e i 40.000 metri di altitudine, la stratosfera, che è rimasta largamente inesplorata a causa delle sfide tecniche del volo in tale fascia.

I palloni atmosferici però, pur essendo semplici tecnologicamente, sono difficili da controllare e finiscono spesso in balia dei venti. D’altra parte, i droni hanno una durata di volo limitata e non possono salire oltre certe quote. I satelliti, pur avendo una copertura ampia, sono limitati dalla loro orbita intorno alla Terra.

Involve Space ha colmato brillantemente questo divario, sviluppando una piattaforma versatile per l’esplorazione stratosferica che supera le limitazioni dei sistemi tradizionali. Utilizzando un sistema a due palloni controllato da un sofisticato software basato sull’Intelligenza Artificiale, l’azienda è in grado di mantenere i palloni entro le aree target garantendo una copertura costante e precisa.

Il futuro brillante di Involve Space

L’azienda mira ora ad espandere ulteriormente le proprie attività, dalla raccolta fondi per potenziare la flotta di palloni alla creazione di una piattaforma online per l’imaging da remoto. Questo approccio rivoluzionario potrebbe trasformare radicalmente il settore, offrendo servizi di alta qualità a una frazione del costo dei sistemi satellitari tradizionali.

La storia di Involve Space non solo narra il percorso di una startup all’avanguardia, ma riflette anche un desiderio più ampio di innovare e sfruttare la tecnologia per esplorare nuove frontiere, dal monitoraggio della Terra al turismo spaziale di massa.