Stando a quanto riportato, soprattutto attenendosi ad uno studio pubblicato da Google, sarebbe in grande aumento il numero di exploit che si basano sulla vulnerabilità zero-day. Quando si parla di “exploit”, ci si riferisce ad un termine tecnico che indica un virus. In questi casi, sono software che vanno a sfruttare delle vulnerabilità per riuscire a penetrare agevolmente in un sistema informatico.

La dicitura “Zero-day” invece è il fulcro della situazione. Si tratta di vulnerabilità che ancora non sono state scoperte dai ricercatori di sicurezza e da coloro che si occupano di difendere i sistemi.

Google ha puntato i riflettori proprio su questa situazione, siccome solo durante lo scorso 2023 sarebbero stati scoperti addirittura 97 exploit in grado di usare questo tipo di falle non identificate. I numeri sono preoccupanti in quanto si tratta del 50% in più rispetto all’anno precedente, ovvero il 2022. La metà di questi avrebbe intenzioni molto chiare: fare spionaggio. La maggior parte dei dispositivi presi di mira dagli hacker di turno va nel privato, per cui si tratta di smartphone e browser web così come di sistemi operativi e applicazioni web.

Google: le minacce che sfruttano le falle “zero-day” sono in aumento

Lo studio in questione che è stato ufficialmente condotto dalla divisione di Google che tratta la cybersicurezza di alto livello di tipo governativo e militare, chiamata TAG, è di grande importanza.

In questo modo si riesce a porre l’accento su tutte le problematiche che purtroppo sono in giro sul web. A quanto pare il primato spetta a Windows, che ha un numero di exploit realizzati pari a 17. A vincere è Safari, il browser web di casa Apple che è passato a 11. La vittoria spetta di diritto a Safari proprio perché il tasso di crescita maggiore è il suo, siccome nel 2022 erano solo 3 gli exploit verificatisi, mentre per Windows si è passati da 13 a 17.

Con 8 exploit totalizzati, Google Chrome si è rivelato molto meno esposto delbrowser di Cupertino.