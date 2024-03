Truffa INCREDIBILE a marzo 2024, gli utenti derubati da un messaggio

Sta terminando il mese di marzo ma purtroppo si continua a parlare di inganni. Da diversi giorni infatti sta girando una nuova truffa sul web che ha colto di sorpresa più persone, anche quelle più esperte.

Proprio per consentire a tutti di capire come si svolge la situazione, abbiamo deciso di incollare la mail proprio qui sotto.

La nuova truffa che sorprende gli utenti con un messaggio: ecco quale

Quando l’utente si ritrova di fronte ad una comunicazione come quella che segue, spesso resta interdetto. Il messaggio, una vera e propria truffa in piena regola, narra di una possibilità di conoscenza, con una finta ragazza che fa credere all’utente finale di essere reale e interessata a conoscerlo privatamente. Ecco come si presenta il testo in questione che sta girando tramite e-mail:

“Ciao!

La tua attenzione a questa lettera è come una calamita per la passione che condivido con te.

Possiamo creare insieme momenti di piacere in cui ogni tocco sarà come una scia di fuoco.

Immagina le mie labbra e le mie mani che esplorano ogni angolo del tuo corpo,

e la mia figa umida che aspetta la tua invasione appassionata.

Sei pronto per questo?

Adoro la varietà delle posizioni, dal cunnilingus appassionato al sesso intenso nelle posizioni più seducenti.

La mia fantasia è sconfinata e sono pronta a soddisfare ogni tuo desiderio.

Insieme possiamo creare un cocktail infuocato di passione che ci farà impazzire.

In segno di gratitudine per la tua attenzione – questa foto, creata appositamente per te.

Se le tue fantasie sono pronte a esplodere, scrivimi. Aspettiamo il momento in cui le nostre fantasie diventeranno realtà.

Ci collegheremo qui:”

Abbiamo ovviamente provveduto ad eliminare il link colpevole della truffa. Quando l’utente clicca su di esso, si ritrova a compilare un form di iscrizione al finto sito di incontri che serve solo a rubargli i dati personali e quelli delle carte di credito.