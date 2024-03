Sta arrivando un’occasione davvero unica per alcuni clienti selezionati di TIM. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico italiano sta proponendo a questi utenti l’attivazione di tante nuove offerte di rete mobile davvero strepitose e super convenienti. Si tratta in particolare delle offerte mobile appartenenti alla gamma TIM xTe Up. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM xTe Up, nuova gamma di offerte per alcuni clienti di rete mobile di TIM

In questi ultimi giorni alcuni clienti selezionati del noto operatore telefonico italiano TIM stanno ricevendo un’opportunità davvero unica. Come già accennato in apertura, l’operatore sta infatti proponendo a questi fortunati utenti l’attivazione di tante offerte convenienti appartenenti alla gamma TIM xTe Up.

Si tratta di nuove offerte con un prezzo minore rispetto a quello delle offerte proposte solitamente ai clienti. In particolare, ci sono offerte un po’ per tutti ed offrono dai 50 GB di traffico dati fino a giga illimitati per navigare anche con connettività 5G. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte mobile TIM xTe Up 50 e TIM xTe Up Gold. La prima di queste include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad un costo di 9,99 euro al mese.

La seconda offerta arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare sempre con connessione 5G. Oltre a questo, l’offerta include poi 200 SMS verso tutti i numeri e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo in questo caso è di 19,99 euro al mese. L’operatore sta inoltre proponendo delle nuove offerte anche ai suoi già clienti stranieri.

Tra queste, ricordiamo le offerte TIM xTe Up International e TIM xTe Up International Gold. Entrambe includono ogni mese 200 SMS, minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. La prima offerta, poi, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, mentre la seconda offerta include giga senza limiti.