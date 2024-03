La crescente minaccia degli hacker e di truffe sempre più sofisticate nei confronti dei profili social come Instagram e Facebook mette in allerta gli utenti di tutto il mondo. Si tratta di un problema non più limitato alle celebrità, ma che coinvolge chiunque abbia un account online. I truffatori esperti di informatica possono infatti assumere facilmente il controllo di un profilo e rubare tutte le informazioni sensibili. Mettendo a rischio non solo la privacy dello stesso, ma anche quella di tutti i suoi contatti.

Ecco perché, a tal proposito, è fondamentale adottare misure preventive per proteggere la propria identità online.

Hacker in agguato, come difendersi dalle truffe online

Una delle principali raccomandazioni che ci sentiamo di darvi per prevenire il rischio di incorrere in truffe di questo tipo, è quella di creare password robuste e uniche per ciascun account. anche evitare l’uso di informazioni personali come nome, cognome o date di nascita rende più difficile violare un determinato account . In più, è consigliabile evitare di utilizzare la stessa password per più piattaforme. Poiché ciò aumenta il rischio di compromissione dei dati in caso di violazione di uno dei servizi. La sana diffidenza è un’altra strategia cruciale, evitare di accettare richieste di amicizia da persone sconosciute e di cliccare su link sospetti o messaggi diretti di dubbia provenienza può aiutare a proteggersi da questo tipo di pericoli.

Recenti casi di truffe online hanno evidenziato proprio quanto sia facile per gli hacker assumere l’identità di entità affidabili come il centro assistenza di piattaforme social come Meta (ex Facebook). I truffatori, infatti, inviano messaggi che avvertono gli utenti di presunte violazioni delle linee guida e li indirizzano a link fraudolenti per “verificare” le loro credenziali. Una volta che “la vittima” in questione cade nella trappola e condivide le proprie informazioni di accesso, i criminali informatici possono non solo assumere il controllo del profilo, ma anche rubare dati sensibili come informazioni personali e finanziarie.

Insomma, la protezione dei profili social è una responsabilità condivisa. Educazione, consapevolezza e pratiche di prevenzione sono fondamentali per contrastare le minacce e preservare la propria sicurezza sul web.