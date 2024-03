In un annuncio che segna una svolta epocale nell’industria automobilistica, Volkswagen ha dichiarato di volersi concentrare esclusivamente sulla produzione di veicoli ad alte prestazioni completamente elettrici. Una scelta che segna la fine di un’era per le auto sportive a benzina, con la celebre Golf R destinata a scomparire. Ponendo così le basi per il passaggio definitivo verso la mobilità sostenibile.

Volkswagen, un percorso già delineato verso un futuro sostenibile

Il passo successivo della Volkswagen verso un futuro completamente elettrico sarà segnato dalla creazione di un padiglione dedicato presso l’Autostadt. Un’importante attrazione turistica situata a Wolfsburg, in Germania. Quest’ultimo servirà come sede esclusiva per presentare i futuri modelli del marchio. Oltre che come punto di incontro per gli appassionati e gli interessati a conoscere da vicino le ultime innovazioni.

l’azienda si prepara a diventare un brand indipendente all’interno del Gruppo VW. Considerato il suo obiettivo di ampliare ulteriormente la propria presenza nel mercato. Una mossa strategica che mira a consolidare la sua reputazione come leader nell’ambito delle prestazioni elettriche.

La decisione della Volkswagen riflette una tendenza sempre più diffusa nell'industria automobilistica globale. I costruttori stanno facendo progressi significativi nella transizione verso soluzioni più ecologiche ed efficienti. Soprattutto considerata l'urgente necessità di ridurre le emissioni nocive e combattere il cambiamento climatico. Questo annuncio segna un momento di svolta per la nota società e per l'intero settore automobilistico. Con il continuo sviluppo di tecnologie avanzate e l'espansione delle infrastrutture di ricarica, il futuro dell'automobile sembra sempre più elettrico. Insomma, la strada da fare è ancora molto lunga. Soprattutto considerato il suo fine ultimo. Secondo le norme imposte dall'Unione Europea, entro il 2030, la sostituzione delle tradizionali fonti di carburante con quelle ecologicamente più sostenibili, dovrà essere completato definitivamente. Più facile a dirsi che a farsi realmente. Al di là di tutto ma il percorso inoltrato sembra essere quello giusto.