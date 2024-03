A quanto pare in casa Microsoft la notizia di arrivo di PS5 Pro non è passata inosservata, si è trattato di un fulmine a ciel sereno che sembra aver smosso determinati equilibri e aver portato dunque l’azienda a muoversi per offrire una risposta immediata e in grado di controbattere adeguatamente.

Negli ultimi giorni sono infatti trapelate in rete alcune immagini che mostrerebbero una nuova versione di Xbox Series X rinnovata e priva di lettore ottico che però dovrebbe introdurre alcune sostanziali novità soprattutto dal punto di vista hardware con un incremento prestazionale non indifferente.

A diffondere in rete le prime fotografie che mostrano la nuova consolle di casa Microsoft è stato un utente dal nome exPuter che, già in passato, aveva pubblicato un report inerente il possibile arrivo di una nuova versione della consolle Miraglia di casa Microsoft.

Bianca e senza lettore

Come potete vedere dalle immagini anche se bassa risoluzione, la nuova versione di Series X andrebbe ad assomigliare molto a Series S e sarebbe priva di lettore ottico, la vera novità sarebbe però a quanto pare, la presenza di un nuovo sistema di dissipazione migliorato.

Si tratta di una novità non propriamente diretta, in quanto già scorso autunno sono trapelati in rete alcuni documenti di Microsoft inerenti la possibilità di vedere l’approdo di una console priva di lettore ottico, quella che però era inquadrata era una console diversa: cilindrica, dotata di più porte, potenziata nello storage e resa più efficiente.

Tutto quello che stiamo vedendo dunque potrebbe essere la conferma di quanto dichiarato da Sarah Bond, presidente di Xbox, durante la puntata speciale di febbraio del podcast inerente le novità gaming proposte da Microsoft.

Non rimane dunque che attendere l’ufficialità o addirittura la presentazione di questo nuovo modello di Xbox che probabilmente si trova già in uno stato avanzato di sviluppo.