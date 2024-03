La prossima generazione di smartphone targati Apple dovrebbe arrivare sul mercato in autunno. La presentazione dei futuri iPhone 16 è attesa tra settembre e ottobre, come ormai da tradizione dell’azienda californiana.

Nonostante manchino più di cinque mesi, le indiscrezioni sui device della mela si stanno moltiplicando. In particolare, sono emerse nuove informazioni sui prossimi iPhone 16 e 16 Plus e sul loro design.

Grazie ad alcuni produttori di terze parti e al report di MacRumors.com, possiamo scoprire alcune caratteristiche tecniche dei prossimi flagship di Apple. In particolare, sono stati mostrate le custodie protettive che verranno lanciate insieme alla nuova generazione di smartphone.

Il design e le forme dei nuovi Apple iPhone 16 e 16 Pro sono stati anticipati dai produttori di cover e accessori, confermato il nuovo modulo fotografico

First iPhone 16 Cases Outline New Rear Vertical Camera Bump https://t.co/2SCkp5UMop pic.twitter.com/5oc40EMsN0 — MacRumors.com (@MacRumors) March 29, 2024

Prendendo come veritiere queste foto, i nuovi iPhone 16 e 16 Plus potranno contare sul comparto fotografico ridisegnato di cui tanto si parla. L’area che ospita le ottiche diventerà ovale, abbandonando la soluzione squadrata utilizzata fino agli iPhone 15.

Le ottiche verranno posizionate in verticale, cambiando completamente il design della parte posteriore dei device. Il motivo è prettamente tecnico, grazie all’introduzione di nuove ottiche in grado di scattare fotografie di qualità superiore.

Le indiscrezioni indicano che i nuovi iPhone 16 e 16 Plus rappresenteranno un interessante salto qualitativo rispetto alla precedente generazione. Apple potrebbe introdurre la funzionalità per la registrazione di video spaziale. Questa feature è attualmente presente su iPhone 15 Pro e l’introduzione sulla versione base di iPhone 16 rappresenta un importante passo in avanti.

Inoltre, la cover protettiva mostrata permette di scoprire un altro dettaglio sui prossimi device Apple. Sul frame laterale sarà assente il nuovo pulsate dedicato a scattare le foto. Secondo le indiscrezioni, questo pulsante sarà presente sui modelli Pro ma assente sulle versioni base.

Tuttavia, per avere la certezza sul design, sulle forme e sulle feature dei device bisognerà attendere di vedere altri case protettivi e il lancio ufficiale.