Durante il prossimo autunno il mondo vedrà l’arrivo della prossima generazione di iPhone, che arriveranno così alla sedicesima generazione portando ovviamente con loro tantissime novità ed anche una pesantissima eredità che come ben sappiamo con Apple non è cosa da poco in quanto la qualità dei prodotti dell’azienda è senza alcun dubbio indiscutibile.

Neanche il tempo di arrivare però che già le voci su quello che ci aspetta con iPhone 16 si fanno sempre più presenti e insistenti grazie a leaks e info trapelate che vengono diffuse in rete dalla community e che anticipano alle volte anche con precisione maniacale quello che arriverà in futuro.

Ora è appunto il momento di iPhone 16, nel dettaglio delle future versioni Pro e Pro Max, parliamo del comparto fotografico, il quale ovviamente sarà sotto gli occhi di tutti in quanto legati alla natura degli smartphone che per Apple sono pensati soprattutto per coloro che amano creare contenuti.

Info sulla fotocamera

Stando ad una ricerca pubblicata da TrendForce, Apple avrebbe intenzione di di espandere la fotocamera a tetraprisma dell’iPhone 15 Pro Max, in grado di offrire uno zoom ottico fino a 5x, sia ad iPhone 16 Pro che 16 Pro Max, conservando dunque la tecnologia che in iPhone 15 ha costituito un banco di prova non indifferente, voce effettivamente già accennata dall’analista Ming-Chi Kuo.

Il comunicato di TrendForce attesta nel dettaglio: “Dopo il successo del lancio dell’iPhone 15 Pro Max con il suo esclusivo teleobiettivo zoom tetraprismatico, si prevede che il settore vedrà un aumento nell’adozione di moduli con lenti periscopiche. Apple prevede di portare questo aggiornamento hardware avanzato su iPhone 16 Pro, rendendolo accessibile a più utenti della serie Pro” dunque la feature passerebbe dalla sola versione Pro Max a quella Pro che si arricchirebbe di una feature Max.

Non sarebbe effettivamente la prima volta che una feature superiore viene regalata ad un modello inferiore, Apple lo ha già fatto con la Dynamic Island che su iPhone 15 è arrivata anche nella versione base.