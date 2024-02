iPhone 16 Pro, il modulo fotografico cambierà completamente forma

In questi giorni stanno emergendo molti dettagli che riguardano la prossima generazione di device top di gamma realizzati da Apple. Gli attesi iPhone 16 arriveranno sul mercato nella seconda metà dell’anno, ma gli analisti sono già al lavoro per scoprire quanti più dettagli in merito.

In particolare, le nuove indiscrezioni indicano un cambiamento importante in termini di design. Sulle versioni base di iPhone 16 abbiamo avuto modo di apprezzare il nuovo modulo fotografico che diventerà verticale invece che obliquo. Tuttavia, un cambiamento importante arriverà anche sulle variati Pro e Pro Max.

Come anticipato dall’utente X/Twitter chiamato Majin Bu, le nuove ottiche di iPhone 16 Pro e Pro Max manterranno la configurazione triangolare ma cambierà l’isola che le ospita. Fino ad ora abbiamo avuto un’area quadrata che inglobava le ottiche e il flash, ma nella prossima generazione di flagship questa cambierà forma.

Breaking news, I had the opportunity to consult different resources and both claim that there will be a change in the design of the new iPhone 16 Pro. It is said that the design will not resemble a fidget spinner as I reported, but will be more similar to a razor, they also say… pic.twitter.com/7DTj7CJYdG

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 24, 2024