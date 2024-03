Apple rilascerà una nuova versione del suo iPhone economico soltanto nel 2025 ma da tempo il dispositivo è protagonista di indiscrezioni riguardanti principalmente la sua possibile somiglianza con iPhone 14. In questi ultimi giorni, inoltre, l’attenzione è stata posta sul rapporto tra Apple e Samsung Display circa la collaborazione nella fornitura dei display OLED destinati proprio ad iPhone SE 4.

Samsung Display potrebbe non essere il produttore dei pannelli OLED del dispositivo low cost per motivi prettamente economici che avrebbero spinto Apple a optare per BOE e Tianma.

Samsung non fornirà i pannelli OLED per iPhone SE 4!

Secondo IT Home, Samsung Display lascerà il posto a BOE, che diventa principale azienda fornitrice di display OLED per iPhone SE 4. A giustificare la decisione vi sarebbero motivi economici che avrebbero indotto Samsung a rinunciare alla trattativa. Apple avrebbe infatti proposto una cifra massima di 25 dollari per ogni pannello OLED, scontrandosi con la volontà di Samsung di vendere i suoi display al costo di 30,00 dollari.

BOE e Tianma avrebbero, invece, proposto una cifra più bassa, ben accolta dalla Mela morsicata, che sembra però non essere del tutto convinta riguardo la posizione di Tenma. Quest’ultima, infatti, potrebbe entrar a far parte delle aziende fornitrici di Apple ma i dubbi riguardano la qualità dei prodotti. Apple potrebbe infine puntare esclusivamente su BOE, che dovrebbe realizzare dei pannelli identici a quelli presenti attualmente su iPhone 14 e iPhone 15.

iPhone SE 4 accoglierà un display OLED da 6,1 pollici e un design che lo renderà complessivamente simile ad iPhone 14. Aggiornamento rilevante riguarderà l’arrivo del Face ID, che sostituirà definitivamente il Touch ID permettendo all’azienda di dire addio al tasto Home anche sui modelli low cost, che daranno comunque il benvenuto al tasto Azione presentato per la prima volta da Apple con iPhone 15 e alla porta USB-C. Come già anticipato, il lancio del dispositivo avverrà soltanto nel 2025, dunque sarà necessario attendere ancora prima di ottenere maggiori informazioni.