Siamo ormai giunti alla fine di questo mese e il colosso americano Microsoft ha pensato bene di proporre tante nuove offerte e sconti su Xbox Store. Anche questa volta, infatti, gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi a dei prezzi super interessanti. Le offerte di fine marzo, infatti, propongono infatti degli sconti davvero esagerati che arrivano a quasi il 95%. Tra i videogiochi in sconto, troviamo anche titoli riservati agli iscritti al servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Xbox Store, arrivano nuovi sconti ed offerte per la fine del mese

Anche per questa ultima settimana di marzo e per i primi giorni di aprile, gli utenti potranno acquistare ad un ottimo prezzo svariati titoli presenti su Xbox Store. Come da tradizione dell’azienda, i titoli proposti sullo store sono di rilievo e vengono al momento proposti con degli sconti davvero esagerati che arrivano in alcuni casi fino al 95%. Alcuni dei videogiochi sono inoltre compatibili sia con le precedenti console da gaming sia con le recenti Xbox Series S e X.

In questa categoria di videogiochi, troviamo ad esempio due titoli piuttosto noti. Citiamo Grand Theft Auto V e EA Sports FC 24. Il primo è al momento proposto con uno sconto del 67% ad un prezzo di 19,79 euro, mentre il secondo è proposto con uno sconto di addirittura l’80% e questo permette di acquistarlo ad un prezzo di soli 15,99 euro.

Sempre con uno sconto dell’80% è proposto il videogioco Hotline Miami. Grazie a questo sconto, gli utenti potranno portarselo a casa ad appena 1,99 euro. C’è poi un altro videogioco piuttosto noto, ovvero Need for Speed Heat Deluxe Edition. Quest’ultimo è addirittura proposto su Xbox Store con uno sconto del 95%. In questo modo, lo si potrà acquistare ad un prezzo di 3,99 euro.

Gli sconti ovviamente non finiscono qui. Sulla pagina ufficiale di Xbox sono infatti presenti tanti altri videogiochi in sconto.