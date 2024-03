Il robot aspirapolvere è un piccolo elettrodomestico sempre più comune e diffuso nelle case degli italiani, i quali indubbiamente si ritrovano a poter fare i conti con un sistema che permette di godere di una pulizia superiore al normale, approfittando anche di funzioni quasi uniche nel loro genere.

Tra i tanti modelli attualmente disponibili, e spesso in promozione, troviamo il Dreame D10 Plus, un piccolo robot aspirapolvere che viene commercializzato in una versione molto completa, comprensiva anche della base di svuotamento automatico della polvere (così da non dover compiere tale azione manualmente tutte le volte).

Robot aspirapolvere: offerta da non credere su Amazon

Acquistare un robot aspirapolvere è tutto tranne che dispendioso, questo dovete assolutamente ricordarlo, dato il fatto che ad oggi mettere le mani su un Dreame D10 Plus richieda un esborso di “soli” 299 euro, approfittando quindi di un risparmio di 50 euro sul listino originario di 349 euro. Lo potete acquistare qui.

La potenza di aspirazione raggiunge i 4000 Pa, un quantitativo più che sufficiente per riuscire a pulire senza troppi problemi la casa da qualsiasi tipologia di sporcizia. L’autonomia, dati alla mano almeno, dovrebbe raggiungere i 170 minuti di utilizzo continuo, riuscendo a coprire distanze anche di 140 metri quadrati, prima di dover necessariamente ricorrere alla base di ricarica. In ultimo, ricordiamo essere un dispositivo il più possibile smart, ovvero è comunque compatibile con WiFi, per il controllo da remoto, ma anche i principali assistenti vocali, come Amazon Alexa.

Il rilevamento ostacoli, con navigazione LiDAR, rappresentano il fiore all’occhiello del prodotto, riuscendo a muoversi senza troppi problemi e difficoltà all’interno di un qualsiasi ambiente. La funzione di svuotamento automatico è al contrario una comodità assoluta, così da non essere costretti ogni volta a vuotare il cassetto della polvere del dispositivo stesso.