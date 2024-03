In pericolo a cui tutti gli utenti sono esposti di giorno è costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, i truffatori cercano ogni giorno di colpire il maggior numero di utenti possibile sfruttando le situazioni contestuali a loro vantaggio.

Recentemente visto l’avvicinarsi delle festività pasquali i truffatori hanno pensato bene di sfruttare il caro prezzi dei biglietti dei treni per imbastire una campagna truffaldine ad hoc che punta alla volontà degli utenti di risparmiare sui biglietti dei treni che al giorno d’oggi sono arrivati a costare cifre decisamente importanti.

La nuova truffa sfrutta infatti il nome di Trenitalia e promette alle vittime un buono sconto davvero generoso al quale come potete intuire non accederanno mai mai.

Il sito fraudolento

La truffa prende vita in un messaggio phishing che arriva all’improvviso sullo smartphone della vittima, il contenuto del messaggio è molto semplice, quest’ultimo avvisa la vittima di aver vinto un buono da poter sfruttare per avere uno sconto Trenitalia e invita ad accedere ad un apposito link il quale conduce ad una pagina dove è presente la seguente scritta in evidenza:

“Gentile cliente, congratulazioni! Vogliamo offrirti un’opportunità unica per vincere un Trenitalia Pass annuale! Per vincere basta rispondere a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Trenitalia. La tua opinione è molto preziosa. Fare clic su OK per iniziare”.

Dopodiché il sito propone all’utente di rispondere ad un breve sondaggio al termine del quale apparirà la seguente dicitura: “grazie per aver completato il sondaggio! Poiché hai contribuito a fornire dati sui consumatori estremamente preziosi, ora puoi scegliere alcuni dei seguenti premi esclusivi”.

Il premio esclusivo è però solo uno, un buono da 500 euro al quale si può accedere solo pagandone due, pagamento da fare inserendo i dati della vostra carta di credito, procedura che appena eseguita porterà allo scattare di un abbonamento al servizio Builderr, che ha un costo di 69 euro al mese e non è tutto, verranno effettuati acquisti online fino a quando la carta non sarà completamente vuota.