Il monitor da 24 pollici di casa LG risulta essere fortemente scontato su Amazon, infatti gli utenti oggi si ritrovano a poter approfittare di una incredibile promozione che riduce di molto la spesa finale, arrivando a spendere poco più di 100 euro per il suo acquisto definitivo.

Il modello in promozione è l’LG 24ML60SP, un monitor IPS LCD da 24 pollici di diagonale, è un FullHD con risoluzione a 1920 x 1080 pixel, che presenta anche un tempo di risposta di 1 millisecondo, di conseguenza è un dispositivo decisamente rapido, con refresh rate a 75Hz. Nella parte posteriore trovano posto 2 speaker altoparlanti da 10W, con funzione stereo, in modo da poter godere di un buon audio nella visione dei contenuti.

Monitor LG, un prezzo così basso non si era mai visto

Il monitor LG ha un costo tutt’altro che elevato, non dovete assolutamente temere di essere costretti a pagare cifre alte, anzi, con il prodotto in questione vi ritroverete a dover investire solamente 119,99 euro per il suo acquisto definitivo. E’ acquistabile direttamente al seguente link.

Nella parte posteriore trova posto una buona dotazione di connettività fisica, rappresentata da una presa AUX, utile ad esempio per collegare casse esterne, oppure per un paio di cuffie, sono presenti anche due porte HDMI 1.4 (HDCP 1.4) ed una VGA, utilissima più che altro per computer più datati, ancora sprovvisti della solita HDMI. Il trattamento antiriflesso dello schermo risulta essere ideale per l’utilizzo in ogni ambiente, ed evitare fastidiosi giochi di luce direttamente sul pannello stesso.

Gli utenti interessati all’acquisto devono comunque sapere che la spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi molto brevi a domicilio. Il prodotto può eventualmente essere restituito entro 30 giorni dalla ricezione, così da avere il tempo di testarlo.