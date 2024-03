Le smart TV di Samsung sono per molti utenti le migliori in circolazione, per il semplice motivo che riescono a garantire al consumatore finale prezzi decisamente più bassi del normale, senza andare ad intaccare le prestazioni.

Il modello che tutti dovrebbero acquistare è senza dubbio la UE50CU8570UXZT, una smart TV di ultima generazione, essendo stata ufficialmente lanciata nel corso del 2023, con installato un pannello molto ampio, ben 50 pollici di diagonale, trattandosi comunque di un Dynamic Crystal color, con risoluzione massima in UHD 4K ed una serie di specifiche tecniche di altissimo livello.

Samsung: la promozione attiva sulla smart TV

L’acquisto della smart TV è davvero più economico rispetto al passato, infatti oggi gli utenti possono mettere le mani su un prodotto di qualità assoluta, un modello di casa Samsung, che presenta uno sconto quasi mai visto prima d’ora: 300 euro in meno rispetto ai 799 euro previsti originariamente di listino. In altre parole, il consumatore si ritrova a spendere solamente 499 euro a questo link.

Il design del televisore è diverso da ciò che siamo abituati a vedere, poiché a tutti gli effetti presenta un grande piede centrale, che occupa buona parte del livello inferiore del dispositivo, ingombrando più del previsto. Le cornici sono sottilissime, offrendo una sensazione simile a ciò che troviamo sugli oled, in parallelo, la piena compatibilità con Google Assistant, l’assistente vocale di Google, permette a tutti gli effetti di poter controllare la visione direttamente con la propria voce, senza dover continuare a ricorrere all’utilizzo del telecomando.

La spedizione è organizzata da Amazon con una consegna estremamente rapida diretta al vostro domicilio. Il prodotto è ancora oggi restituibile entro 30 giorni dall’acquisto, ricordando comunque che la garanzia coprirà 2 anni dalla ricezione stessa.