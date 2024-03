Xiaomi Redmi Watch 3 è un piccolo smartwatch che vuole sicuramente attirare l’attenzione su di sé, mettendo a disposizione di tutti gli utenti specifiche tecniche di alto livello, ad un prezzo tutt’altro che elevato.

Il dispositivo viene commercializzato con un ampio display LCD da 1,83 pollici di diagonale, completamente retroilluminato ed a colori, che offre una buonissima visibilità sotto la luce solare diretta. Le funzioni effettivamente raggiungibili dal consumatore spaziano dal monitoraggio della percentuale di ossigeno nel sangue, passando anche per la frequenza cardiaca ed anche la resistenza all’acqua, anche immersione dati i 5 ATM di compatibilità.

Xiaomi Redmi Watch 3: un risparmio assurdo su Amazon

Lo smartwatch di casa Xiaomi è assolutamente economico, poiché al giorno d’oggi il suo prezzo è addirittura inferiore ai 50 euro, tanto da arrivare a poter spendere, considerando sempre la garanzia valida per 24 mesi dall’acquisto, solamente 39 euro. Lo trovate a questo link.

Sono oltre 100 le modalità di allenamento effettivamente compatibili, per riuscire così ad abbracciare più sport possibili, mettendoli a disposizione di ogni singolo consumatore interessato. Il punto forte, oltre ad una economicità quasi fuori dal normale, è sicuramente l’autonomia, che con i suoi 12 giorni di utilizzo continuativo apre le porte al cliente interessato allo sfruttamento prolungato del device, prima di essere costretto a ricorrere alla presa a muro.

Al momento attuale lo Xiaomi Redmi Watch 3 può essere acquistato in due colorazioni differenti; sebbene nell’articolo vi abbiamo linkato il colore nero, dovete sapere che è disponibile allo stesso prezzo anche in Grigio, forse soluzione più versatile nell’utilizzo quotidiano. All’acquisto potrete comunque testare il prodotto per un periodo massimo di 30 giorni (ancora per poco), prima di effettivamente valutare il da farsi. La spedizione è gestita da Amazon ed è veramente molto breve, in pochi giorni lo avrete presso il vostro domicilio.