Sul canale beta di Android è disponibile un nuovo aggiornamento per WhatsApp. La versione in questione è la 2.24.7.14. Attualmente disponibile per il download su tutti i Play Store per gli iscritti al programma beta. La funzionalità inedita è ancora in fase di sviluppo e avrà bisogno ancora di tempo per poter essere rilasciata prima per la versione beta e poi per il canale ufficiale.

Ad attendere gli utenti di WhatsApp troviamo una nuova funzione che permetterà loro di accedere a Meta AI direttamente sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Il nuovo aggiornamento fornisce una scorciatoia per l’intelligenza artificiale che renderà l’interazione semplice e senza difficoltà.

Meta AI in arrivo su WhatsApp

Il nuovo processo accelera e facilita enormemente l’accesso all’AI. Inizialmente, infatti, per accedere all’intelligenza artificiale bisognava selezionare manualmente l’assistente, presente nell’elenco dei contatti. Il nuovo aggiornamento ha proposto una via di accesso molto più semplice. È stato introdotto, infatti, il tasto–scorciatoia. In questo modo è stata ottimizzata l’interazione tra gli utenti e Meta AI. Infatti, grazie alla possibilità di fare domande direttamente nella barra di ricerca le modalità sono state semplificate enormemente.

E non è tutto, sulle tastiere appaiono diversi suggerimenti che gli utenti possono selezionare. In questo modo vengono aiutati nella formulazione della domanda, rendendola di facile comprensione per il sistema artificiale così che possa fornire risposte sempre più accurate.

Interventi di questo tipo sono stati pensati con lo scopo principale di migliorare l’accesso a Meta AI per tutti gli utenti WhatsApp. In più mirano a velocizzare l’intero processo di consultazione così da permettere agli utenti di risparmiare abbastanza tempo.

La novità non riguarda però solo l’interazione con il sistema. Infatti, con questa decisione Mark Zuckerberg sta cercando di espandere ulteriormente il suo modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLaMA 2). Il modello Meta AI è stato annunciato lo scorso settembre 2023. Inizialmente è stato riservato solo ad un numero limitato di utenti. Ora con la sua introduzione graduale su WhatsApp potrebbe portare un bacino molto più grandi di utenti ad accedere all’AI.