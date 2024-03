Le smart TV stanno popolando sempre di più le case di milioni di italiani sparsi per tutto il mondo, in pochissimi anni abbiamo assistito alla piena diffusione dei servizi di streaming, e di conseguenza anche all’incremento di dispositivi sempre connessi.

Su Amazon in questi giorni post-offerte di Primavera, sono disponibili alcuni sconti ugualmente interessanti, tra cui spicca la proposta legata all’acquisto di una smart TV di casa LG. Stiamo parlando del modello 32LQ63006LA, un prodotto che presenta una diagonale da 32 pollici, è una TV LED lanciata nel corso del 2022, con processore alpha 5 con intelligenza artificiale, risoluzione FullHD, ed anche sistema operativo webOS 22.

LG: questa smart TV è super

Oggi potete pensare di acquistare una smart TV LG ad un prezzo estremamente conveniente, infatti il modello indicato nell’articolo è disponibile su Amazon con un esborso finale di soli 208,99 euro, acquistabile direttamente qui, dispositivo che comunque risulta essere molto più vario e versatile di quanto ci saremmo aspettati di vedere, sopratutto a tale prezzo.

Tra le varie funzionalità da non trascurare, ad ogni modo, troviamo, come vi abbiamo già anticipato, il sistema operativo webOS 22, un qualcosa che innalza di non poco l’asticella qualitativa, essendo un sistema che integra al proprio interno un numero elevato di funzioni raggiungibili, tra cui il Google Chromecast integrato, oppure la piena compatibilità con gli assistenti vocali (Google Home e Amazon Alexa in primis), passando per i vari Google Stadia e GeForce Now di Nvidia.

Dimensionalmente il prodotto non offre alcuna sorpresa, poiché raggiunge 736 x 464 x 180 millimetri, con i piedini di appoggio posti ai bordi del dispositivo stesso, sta a significare, in parole povere, che non andrà a pesare direttamente sul centro del piano su cui lo andrete effettivamente a poggiare.