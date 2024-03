Avere una valida connessione ad internet oggi è fondamentale. Anche a casa, con la diffusione dello smart working, non è più possibile accontentarsi. Possedere una rete Wi–Fi affidabile è un obiettivo basilare, ma purtroppo non sempre facile da raggiungere. Ci sono alcune zone in Italia che ancora non presentano una copertura di rete che possa soddisfare pienamente le esigenze degli utenti.

Avere dei problemi con internet è uno scenario catastrofico, soprattutto per chi lavora da casa e ha bisogno del giusto sostegno. E non è tutto. Questo tipo di problemi può causare inconvenienti anche per tutti coloro che desiderano sfruttare il Wi-Fi per guardare film o sperimentare nuove esperienze gaming.

Rete Wi-Fi tra casa e ufficio

Tornando ai professionisti, questi per non incappare in questi problemi spesso scelgono di andare in ufficio per poter lavorare senza troppi intoppi e in tranquillità. Questa sembra la soluzione migliore, ma non per tutti è così. Ci sono alcuni dipendenti che hanno registrato un vero e proprio paradosso: la connessione Wi-Fi di aziende, anche importanti, non sempre è all’altezza delle aspettative.

Tra queste aziende, spicca l’esperienza di alcuni utenti con Google. Nello specifico, questa situazione è stata riscontrata nel campus che il gigante di Mountain View ha voluto realizzare per i suoi dipendenti. Per l’edificio di Bay View sono stati investite cifre esorbitanti allo scopo di dotare la struttura di tecnologie all’avanguardia. E non è tutto. Sono stati installati i pannelli solari su tutto il tetto in grado di tramutare la pioggia in corrente per avere un impatto minimo sull’ambiente.

Considerando questo scenario quasi futuristico è difficile credere che in un posto del genere la connessione Wi-Fi possa fornire dei problemi, ed invece è così. Diversi lavoratori hanno dichiarato che la connessione è davvero scadente nella struttura e che spesso sono costretti a collegare i portatili alle prese ethernet per poter svolgere le proprie mansioni in tempo.

Dopo che le voci su questo problema si sono diffuse, Google ha fatto subito sapere che sono iniziati diversi interventi per riuscire a sopperire a questa criticità e che entro qualche settimana verrà fornita ai dipendenti una connessione stabile ed efficiente.